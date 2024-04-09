Остин: ВПК США получит $50 млрд из пакета помощи Украине в $60 млрд

Американские военно-промышленные компании получат $50 млрд из дополнительного пакета помощи Украине объёмом около $60 млрд.

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Об этом сообщил министр обороны США Ллойд Остин.

«Порядка $50 млрд из этого запроса потекут через нашу промышленную базу, создадут хорошие рабочие места для американцев в 30 штатах», — цитирует его РИА Новости.

Ранее член американского конгресса Марджори Тейлор Грин заявила, что украинские власти никогда не вернут Вашингтону деньги, которые были потрачены на Украину.