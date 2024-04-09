Американские ЧВК при участии властей вербуют в тюрьмах США представителей мексиканских и колумбийских наркокартелей для отправки в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявили ТАСС в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.

"США прибегают ко все более отчаянным методам в своих попытках переломить ситуацию на украинском театре военных действий, пополняя ряды деморализованных бойцов ВСУ многонациональным сбродом, имеющим склонность к вооруженному насилию. По поступающим в СВР России данным, в этих целях американские ЧВК под руководством Управления по борьбе с наркотиками и ФБР США начали вербовать отбывающих сроки в американских тюрьмах представителей мексиканских и колумбийских наркокартелей для участия в украинском конфликте на стороне деградирующего киевского режима", - отметили в пресс-бюро.

Самый опасный наркокартель нарядил своих бойцов в платья

В СВР сообщили, что в случае согласия на такую "командировку" заключенным обещают полную амнистию "в расчете на то, что они никогда не вернутся назад".

"Первую партию головорезов планируется забросить в зону боевых действий уже летом. Бандформирование будет состоять из нескольких сотен мексиканцев и колумбийцев, - проинформировали в пресс-бюро. - Если пилотный проект пополнения рядов ВСУ латиноамериканскими уголовниками удастся, то программа набора живодеров будет продолжена и даже расширена за счет преступников из других стран, в которых отмечена сложная криминогенная ситуация".

При этом процесс, по данным СВР, идет "не без проблем".