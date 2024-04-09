СВР: США хотят забросить на Украину сотни членов наркокартелей

В СВР заявили, что США хотят забросить на Украину завербованных в тюрьмах "головорезов"
Американские ЧВК при участии властей вербуют в тюрьмах США представителей мексиканских и колумбийских наркокартелей для отправки в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявили ТАСС в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.
"США прибегают ко все более отчаянным методам в своих попытках переломить ситуацию на украинском театре военных действий, пополняя ряды деморализованных бойцов ВСУ многонациональным сбродом, имеющим склонность к вооруженному насилию. По поступающим в СВР России данным, в этих целях американские ЧВК под руководством Управления по борьбе с наркотиками и ФБР США начали вербовать отбывающих сроки в американских тюрьмах представителей мексиканских и колумбийских наркокартелей для участия в украинском конфликте на стороне деградирующего киевского режима", - отметили в пресс-бюро.
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В СВР сообщили, что в случае согласия на такую "командировку" заключенным обещают полную амнистию "в расчете на то, что они никогда не вернутся назад".
"Первую партию головорезов планируется забросить в зону боевых действий уже летом. Бандформирование будет состоять из нескольких сотен мексиканцев и колумбийцев, - проинформировали в пресс-бюро. - Если пилотный проект пополнения рядов ВСУ латиноамериканскими уголовниками удастся, то программа набора живодеров будет продолжена и даже расширена за счет преступников из других стран, в которых отмечена сложная криминогенная ситуация".
При этом процесс, по данным СВР, идет "не без проблем".
"Тяжело идут переговоры с наркобаронами, без благословения которых ни один бандит не решится сотрудничать с американскими властями, опасаясь за жизнь - свою и близких. Главари банд стремятся подороже продать своих отморозков, ставя под угрозу исполнение американского замысла", - пояснили в пресс-бюро. "Конечно же, перспектива очередного притока иностранных "солдат удачи" из числа серийных убийц, наркоманов и насильников на многострадальные земли Русского мира вызывает тревогу. Однако планы американцев таким образом получить тактическое преимущество на поле боя обречены на провал. Администрация [президента США] Джо Байдена фактически расписывается в своем бессилии и в очередной раз демонстрирует нам несостоятельность вскармливаемого ею киевского режима", - резюмировали в пресс-бюро Службы внешней разведки.