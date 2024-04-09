ВКС РФ ударили по Харьковскому авиаремонтному заводу

Военно-космические силы (ВКС) России нанесли удар по Харьковскому авиаремонтному заводу с помощью фугасных авиационных бомб (ФАБ). Об этом рассказал координатор пророссийского подполья на Украине Сергей Лебедев. Газета.Ru

Как сообщается, завод в Харькове был поражен двумя фугасными авиабомбами (ФАБ). На предприятии располагалось производство дронов для ВСУ, а также подземные складские помещения. Lenta.ru

Лебедев добавил, что в этом районе имеется много других потенциальных объектов для атаки. По данным подполья, на территории завода также находились подземные склады. Ura.Ru