Средствами противовоздушной обороны сбиты 236 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты 236 украинских БПЛА, противокорабельная ракета «Нептун» и пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS», — сообщили в ведомстве.

Накануне сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили беспилотник самолетного типа в Белгородской области.

До этого российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили французскую управляемую бомбу Hammer в зоне проведения спецоперации на Украине.

В заявлении отмечается, что за последние сутки средства ПВО уничтожили 205 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Более того, в зоне боевых действий были сбиты шесть реактивных снарядов от комплексов HIMARS и «Ураган».