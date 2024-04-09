$92.58+0.17100.22+0.10
Войти в почту

Минобороны России раскрыло потери ВСУ на всех направлениях спецоперации за сутки

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли на всех направлениях зоны специальной военной операции (СВО) до 930 человек. Это следует из данных, раскрытых официальным представителем Минобороны России генерал-лейтенантом Игорем Конашенковым в рамках ежедневного брифинга о ситуации в зоне боевых действий.

Минобороны России раскрыло потери ВСУ на всех направлениях спецоперации за сутки
© РИА Новости

Наибольшие потери Киева — свыше 480 военнослужащих, семь автомобилей, самоходная артиллерийская установка (САУ) Krab, орудие L119, гаубица «Мста-Б», САУ «Гвоздика», гаубица Д-30 и противотанковая пушка «Рапира» — зафиксированы на донецком направлении. На авдеевском направлении ВСУ потеряли до 240 бойцов, три боевые бронемашины, 11 автомобилей две САУ Paladin, а также по одной гаубице М777, «Мста-Б» и Д-30.

Военные новости
Минобороны России
Украина
Главные новости
Больше новостей
Lenta.ru: главные новости