За минувшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли на всех направлениях зоны специальной военной операции (СВО) до 930 человек. Это следует из данных, раскрытых официальным представителем Минобороны России генерал-лейтенантом Игорем Конашенковым в рамках ежедневного брифинга о ситуации в зоне боевых действий.

Наибольшие потери Киева — свыше 480 военнослужащих, семь автомобилей, самоходная артиллерийская установка (САУ) Krab, орудие L119, гаубица «Мста-Б», САУ «Гвоздика», гаубица Д-30 и противотанковая пушка «Рапира» — зафиксированы на донецком направлении. На авдеевском направлении ВСУ потеряли до 240 бойцов, три боевые бронемашины, 11 автомобилей две САУ Paladin, а также по одной гаубице М777, «Мста-Б» и Д-30.