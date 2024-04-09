Войска РФ уничтожили склад беспилотников на Херсонском направлении

Вооруженные силы (ВСУ) России на херсонском направлении уничтожили украинский склад беспилотников. Об этом сообщили журналистам в Министерстве обороны. ТАСС

По заявлению оборонного ведомства, российские войска нанесли Вооруженным силам Украины (ВСУ) огневое поражение, благодаря которому Украина потеряла на этом направлении несколько единиц военной техники. Lenta.ru

В сводке о проведении специальной военной операции говорится, что средствами ПВО всего за сутки уничтожены 236 беспилотников ВСУ, сбиты противокорабельная ракета «Нептун» и пять реактивных снарядов, выпущенных с помощью американской РСЗО HIMARS. ТК «Звезда»