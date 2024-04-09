В МИД Германии заявили о закончившихся у Запада комплексах Patriot

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что запасы зенитно-ракетных комплексов Patriot, которые западные страны могли бы поставить Украине, исчерпаны. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Бербок, Германия и ее союзники рассматривают возможность закупить системы ПВО для Украины у третьих стран.

В марте 2023 года в ЕС объявили, что в течение года поставят Киеву один миллион снарядов. Уже осенью 2023-го в Брюсселе признали, что достичь этой цели не удастся. Депутат Европарламента Пятрас Ауштрявичюс заявлял, что весь миллион боеприпасов, вероятно, будет поставлен до июня 2024 года.

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В конце марта 2024-го в Верховной раде заявили, что пока страна получила только 400 тысяч снарядов.