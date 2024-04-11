Стало известно о попытках Пентагона помешать России использовать Starlink

Defence One: Пентагон пытается помешать России использовать Starlink

Пентагон пытается не допустить применения военными России систем спутниковой связи Starlink, сообщает Defence One со ссылкой на помощника главы Пентагона Джона Пламба.

Пламб подчеркнул, что Америка активно работает совместно с Украиной и компанией SpaceX над тем, чтобы помешать Москве использовать терминалы Starlink. Он добавил, что Минобороны не может заставить SpaceX остановить обслуживание находящихся у России спутников. РФ якобы закупает Starlink на черном рынке.

Стала известна сумма контракта на поставку Starlink Украине

Пентагон заплатил 23 млн долларов компании Илона Маска SpaceX за то, чтобы она поставила терминалы Starlink ВСУ.

Напомним, что Кулеба заявил, что «добрая» дипломатия не сработала, системы ПВО Patriot придется просить жестко.