«Бросит в горнило»: Рогов заявил, что Зеленский готов превратить Харьков в руины

Для властей Украины Харьков является городом, который всегда ориентировался на Россию, отметил в эфире НСН Владимир Рогов.

Харьков является «отрезанным ломотем» для президента Украины Владимира Зеленского, при наступлении российской армии на город он не сдаст его и будет готов превратить в руины, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в разговоре с НСН. Ранее глава Харьковской военной администрации Олег Синегубов заявил, что принудительную эвакуацию населения могут распространить на Харьковский и Богодуховский районы области. По его словам, власти рассматривают возможность эвакуации семей с детьми.

Глава администрации также допустил, что эвакуация может затронуть даже те населенные пункты, которые располагаются в отдалении от границы. В свою очередь газета Bild сообщила, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) создают первую линию новых укреплений в Харьковской области всего в 10 километрах от границы с РФ.

Рогов отметил, что Зеленскому будет не жалко «уничтожить» Харьков при наступлении ВС РФ на город.

«Мы видим, что плотная городская застройка Харькова используется ВСУ как оборонительные сооружения. Именно в Харькове размещаются ракетные системы залпового огня, дальнобойные артиллерийские установки и масса другого оружия, которое используется против Белгородской области. Касательно Харькова, в сознании режима Зеленского это абсолютно не свой для них город. Они прекрасно знают ориентацию большинства жителей города в сторону РФ. Во время «Русской весны» 2014 года там события развивались куда стремительнее, чем в Донецке, но, к сожалению, сохранить победу у местных жителей не получилось после взятия административных зданий. Харьков в сознании режима Зеленского – это отрезанный ломоть, который не жалко уничтожать и который можно бросать в горнило прямого противостояния, превращая его в руины», – сказал Рогов.

Между тем военкоры сообщают, что российские военные закрепились на восточных окраинах Часова Яра (ДНР) и сейчас расширяют плацдарм для входа в город. По словам Рогова, после взятия города под контроль для ВС РФ открывается оперативный простор на Запад.

«Успехи определенные есть. Мы видим, как шаг за шагом ребята взламывают линии обороны противника и щадящим путем для наших воинов, чтобы минимизировать потери, продвигаются вперед. Мы видим, что поддавливание идет по всей линии боевого соприкосновения. Есть такие авангарды, где наступление приобретает большую скорость и большие успехи. Как раз Часов Яр – это один из них. Теперь власти Киева убавили пыл. Естественно, после освобождения Часова Яра открывается оперативный простор дальше на Запад и здесь каждый из населенных пунктов будет крайне важный. Что подготовят враги, чтобы удержаться на землях Донбасса и Новороссии, мы увидим в ближайшем будущем», – резюмировал собеседник НСН.

Ранее Владимир Зеленский заявлял, что военное командование работает над усилением обороны Харькова из-за приближающейся российской армии. Член комитета Госдумы РФ по обороне, генерал Виктор Соболев в разговоре с НСН отмечал, что для того, чтобы взять Харьков под контроль, нужно привести российские войска в состояние, когда они будут способны наступать. Для этого, по его словам, делается многое, передает «Радиоточка НСН».