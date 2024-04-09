На Украине уволены главы оперативных командований ВСУ «Юг» и «Запад»

На Украине уволены командующие оперативными командованиями ВСУ «Юг» Андрей Ковальчук и «Запад» Сергей Литвинов. Об этом сообщил депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). Российская газета

«Командующего ОК «Юг» Андрея Ковальчука и командующего ОК «Запад» Сергея Литвинова уволили», - написал он в телеграм-канале. ТАСС

Позднее он добавил, что командующим оперативным командованием «Юг» назначен полковник Шаповал, бывший комбриг 59-й бригады ВСУ, а «Запада» — бригадный генерал Шведюк Владимир, который ранее служил в силах теробороны. Газета.Ru