ВКС ударили по складу боеприпасов в Харьковской области

Российская авиация нанесла бомбовый удар по складу боеприпасов в селе Слобожанское на юго-востоке Харьковской области, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, склад был полностью уничтожен, детонация боеприпасов продолжалась около 20 минут, передает РИА «Новости».

В результате ударов по селу Боровому в пригороде Харькова повреждены энергообъекты и производственные площади.

В Волчанске артиллерийским ударом разрушен частный дом, в котором украинские военнослужащие оборудовали опорный пункт. По данным подполья, в нем дислоцировался артиллерийский расчет, обстреливавший Новую Таволжанку в Белгородской области.

В селе Кучеревка Купянского района российская артиллерия предотвратила ротацию украинских сил на линии соприкосновения.

По словам Лебедева, мирные жители не пострадали.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Харьков значим для России и с чем связан рост интенсивности ударов по военным целям в городе.