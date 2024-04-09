Боррель расссказал об "отчаянной просьбе" Украины к ЕС

Украина «отчаянно просит» у ЕС срочно выделить ей семь батарей систем ПВО Patriot, эта тема будет обсуждаться на следующей встрече министров иностранных дел и обороны ЕС 22 апреля, заявил глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель, выступая на конференции в Брюсселе. ТАСС

Он сообщил, что у Запада есть в наличии около ста батарей Patriot, однако передать даже семь из них Киеву невозможно. Российская газета

«На следующей совместной встрече министров иностранных дел и обороны ЕС я подниму вопрос о поставках Украине системы ПВО, чтобы она могла отражать российские ракеты», — заявил дипломат. Газета.Ru