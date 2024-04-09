Подполье: российские военные ударили по Днепродзержинску
ВС России ударили по энергосистеме Днепродзержинска (Каменское) Днепропетровской области, заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на источники.
Об этом пишет РИА Новости.
«Прилетело в пригород Днепропетровска, в город Днепродзержинск», — заявил он.
По словам Лебедева, сообщается о двух громких прилётах, один с сильной детонацией.
Он также сообщил о больших проблемах с электричеством в области.
Ранее глава администрации Львовской области Максим Козицкий заявил, что объект инфраструктуры повреждён в регионе.