Спецназ Росгвардии навел удар по топливной базе ВСУ

Спецназ Росгвардии с помощью беспилотника "Скат 350М" (производства концерна "Калашников") обнаружил топливную базу ВСУ, а затем навел удар по ней. Об этом сообщили в пресс-службе "Калашникова".

"С его ("Ската 350М" - прим. ТАСС) помощью спецназ Росгвардии обнаружил склад ГСМ ВСУ и передал его координаты вышестоящему командованию. В итоге ВКС России уничтожили топливную базу противника в его глубоком тылу", - сообщили в концерне.

На кадрах, опубликованных в официальном Telegram-канале концерна, дрон обнаруживает железнодорожный состав с ГСМ, автомобили-заправщики, а также замаскированную гаубицу ВСУ. После обнаружения по ж/д составу был нанесен высокоточный удар.