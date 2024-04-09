Минобороны: Над Черным морем сбита украинская ракета «Нептун»

Украинскую противокорабельную ракету «Нептун» уничтожили над акваторией Черного моря. Об этом во вторник, 9 апреля, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

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— В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с использованием БпЛА самолетного типа и противокорабельной ракеты «Нептун» по объектам на территории Российской Федерации, — говорится в сообщении.

Военный эксперт: ракета "Нептун" не является угрозой для ВС РФ

Средства ПВО ликвидировали по два украинских беспилотника над Белгородской и Воронежской областями. Украинская ракета также уничтожена над акваторией Черного моря у побережья Крымского полуострова, передает Telegram-канал оборонного ведомства.

6 января ПВО сбили украинский штурмовик Су-25 и истребитель Су-27. Кроме того, военным удалось перехватить 14 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган», а также шесть противокорабельных ракет «Нептун».