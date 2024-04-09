Премьер Австралии рассказал о планах военного альянса AUKUS

Альянс AUKUS (военное партнерство Австралии, Великобритании и США) не планирует расширять круг своих участников. С таким заявлением выступил глава австралийского правительства Энтони Альбанезе.

Выступая перед журналистами, премьер-министр заявил, что участники AUKUS "не планируют расширять партнерство за пределы трех стран".

"Япония обладает очень развитой армией, причем это касается не только обороны, но и технологического прогресса. А одна из задач второго компонента [AUKUS] заключается именно в этом, в использовании новых технологий и в сотрудничестве. И если такое сотрудничество будет выгодно странам AUKUS и их партнерам за пределами альянса, то мы рассмотрим проект за проектом, принимая решения относительно того, кто будет в них участвовать", - заявил Альбанезе.

Песков прокомментировал возможное присоединение Японии к AUKUS

Ранее министерства обороны трех стран опубликовали совместное заявление, в котором указали, что готовы совместно с Японией работать над развитием передовых военных технологий, не связанных с совместной разработкой атомных подводных лодок.

AUKUS - партнерство в области безопасности между правительствами Австралии, Великобритании и США, созданное в сентябре 2021 года для реализации ряда совместных оборонных инициатив по двум направлениям, называемым компонентами. Первый предполагает предоставление Австралии флота атомных ударных подводных лодок. Второй связан с совместной разработкой средств военного назначения в восьми областях, включающих подводные системы, квантовые технологии, искусственный интеллект и автономные системы, кибербезопасность и радиоэлектронную борьбу, гиперзвуковые летательные аппараты и средства их перехвата, а также инновации и технологии обмена информацией.