Союзники Украины искусственно затягивают конфликт, потому что поражение коллективного Запада в этой войне будет иметь для него катастрофические последствиях, рассказал американский обозреватель Дэнни Хайфон в эфире своего YouTube-канала.

«Важно понимать, что выхода нет. На Западе так и говорят: Украина в беде, ей не одержать победу, но она должна продолжать воевать — потому что мы так сказали!» — отметил он.

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Партнеры Киева специально затягивают конфликт, чтобы отсрочить вероятные политические последствия поражения Украины. В том случае, если оно произойдет, то это вызовет сомнения в политической законности действий коллективного Запада на мировой арене, резюмировал Хайфон.

Ранее офицер ВСУ Сергей Алымов рассказал, что на Западе обсуждают возможность отправить инструкторов в составе контингента, который разделит армии России и Украины для «заморозки» конфликта.

В свою очередь, бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор предупредил Украину о возможной потере новых городов.