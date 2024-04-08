В НАТО заявили, что не находятся в состоянии войны с РФ

Страны-члены НАТО не считают, что находятся в состоянии войны с Россией, и не хотят этого. Такое заявление сделал главнокомандующий силами альянса в Европе Кристофер Каволи, передает ТАСС.

«Страны НАТО не считают, что мы находимся в состоянии войны с Россией, и мы не хотим этого», — сказал он во время выступления в Джорджтаунском университете в Вашингтоне.

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По словам Каволи, поскольку НАТО является «оборонным альянсом, его целью является сдерживание такой войны» и именно на это и направлена поддержка Украины. При этом он отметил, что страны-члены объединения «решили не занимать такую позицию, при которой их можно было бы рассматривать как сторону конфликта».

Ранее постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит заявил, что США не видят признаков подготовки РФ к применению ядерного оружия на Украине.