В Британии допустили прорыв России на ключевом участке СВО

Россия сможет достичь всех поставленных целей на фронте из-за превосходства ресурсов. Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис на своем YouTube-канале.

Как пояснил эксперт, главное сражение сейчас происходит за Часов Яр.

«Как я уже говорил много раз, и это касается других мест, где шли бои — Мариуполь, Северодонецк, Лисичанск, Бахмут, Авдеевка, — несмотря на сопротивление Украины, конечный итог не вызывает сомнений», — сказал Меркурис.

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По его словам, у России есть ресурсы, личный состав, артиллерия, бомбы и дроны, которые позволят совершить прорыв на ключевом участке зоны специальной военной операции (СВО) и взять под контроль всю территорию Донецкой народной республики (ДНР), сколько бы времени это не заняло. Меркурис допустил, что российские войска смогут взять Часов Яр или обойти его и занять Константиновку и даже пойти дальше на Краматорск.

Ранее Александр Меркурис заявил, что российские войска могут взять город Часов Яр. Он добавил, что взятие населенного пункта может быть трудным, но когда военнослужащие РФ пробьют оборону, обвал произойдет быстро. По словам эксперта, ВСУ будет сложно перебрасывать силы на данный участок фронта.