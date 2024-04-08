Украина в течение нескольких недель сдаст Харьков России из-за неспособности украинской противовоздушной обороны (ПВО) сопротивляться российским ударам. Об этом заявил бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер в в интервью Youtube-каналу Dialogue Works.

«Я убежден, что Украина будет вынуждена сдать Харьков в ближайшие недели, поскольку она не может его больше удерживать», — сказал он.

Стало известно об уезжающих из Часова Яра колоннах скорой помощи

Риттер отметил, что еще недавно Харьков был одним из тех мест, которые очень хорошо прикрывались украинской ПВО.

Ранее экс-разведчик допустил, что президента Украины Владимира Зеленского могут свергнуть путем военного переворота. Он добавил, что Украина стала недееспособной страной в экономической, общественной и военной отраслях. По его мнению, НАТО неспособна изменить это положение.