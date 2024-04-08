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Израиль согласовал дату начала операции в Рафахе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что власти страны уже согласовали дату начала операции в Рафахе на юге сектора Газа. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на канцелярию премьера.

Израиль согласовал дату начала операции в Рафахе
© globallookpress.com

По словам Нетаньяху, операция нужна для «полной победы Израиля над ХАМАС». При этом конкретную дату начала операции в Рафахе премьер называть не стал.

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«Сегодня я получил подробный отчет о переговорах в Каире, мы постоянно работаем над достижением наших целей, в первую очередь это касается освобождения всех наших заложников и достижения полной победы над ХАМАС. Для этой победы необходим вход в Рафах и ликвидация оставшихся там батальонов террористов. Это произойдет — есть дата», — заявил он.

7 октября Израиль стал целью крупномасштабной атаки со стороны ХАМАС, во время которой боевики движения практиковали захват заложников. В ответ на это израильские власти объявили о переходе страны в состояние войны, а также о начале ответной операции против сектора Газа.

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