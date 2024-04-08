Израиль согласовал дату начала операции в Рафахе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что власти страны уже согласовали дату начала операции в Рафахе на юге сектора Газа. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на канцелярию премьера.

По словам Нетаньяху, операция нужна для «полной победы Израиля над ХАМАС». При этом конкретную дату начала операции в Рафахе премьер называть не стал.

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«Сегодня я получил подробный отчет о переговорах в Каире, мы постоянно работаем над достижением наших целей, в первую очередь это касается освобождения всех наших заложников и достижения полной победы над ХАМАС. Для этой победы необходим вход в Рафах и ликвидация оставшихся там батальонов террористов. Это произойдет — есть дата», — заявил он.

7 октября Израиль стал целью крупномасштабной атаки со стороны ХАМАС, во время которой боевики движения практиковали захват заложников. В ответ на это израильские власти объявили о переходе страны в состояние войны, а также о начале ответной операции против сектора Газа.