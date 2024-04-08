США высказались о подготовке РФ к применению ядерного оружия на Украине

Соединенные Штаты не видят признаков подготовки России к применению ядерного оружия на Украине. Об этом заявила постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит, передает ТАСС.

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По ее словам, США «очень много слышали о потенциальном использовании тактических ядерных вооружений».

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«Мы были очень обеспокоены, однако я думаю, что США очень четко заявляли как публично, так и в частном порядке нашим ближайшим союзникам, что мы не видели никаких явных признаков того, что Россия действительно готовится применить ядерное оружие, ни тогда, ни сейчас», — сказала Смит.

При этом она указала, что США продолжают следить за ситуацией, касающейся возможного применения ядерного оружия на Украине, и напоминать РФ о «катастрофических последствиях» его применения.