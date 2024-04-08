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Названы задачи новейшего зенитного артиллерийского комплекса в зоне СВО

Новейшая разработка зенитного артиллерийского комплекса 2С38 «Деривация-ПВО» калибра 57 мм позволит решить задачи по уничтожению вертолетов, штурмовой авиации и беспилотников ВСУ в зоне специальной военной операции, рассказал NEWS.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. По его словам, при необходимости разработка может использоваться по сухопутным целям.

Названы задачи новейшего зенитного артиллерийского комплекса в зоне СВО
© News.ru
Калибр 57 мм — серьезный, позволяет решать задачи по уничтожению и вертолетов, и штурмовой авиации, которая еще осталась у ВСУ, и, конечно, беспилотников. Я не сомневаюсь, это будет хорошее подспорье в тех войсках, которые находятся непосредственно в зоне влияния врага с воздуха. Они могут сделать Зу-23. Такой зенитной артиллерии у нас не было. Сейчас оно появится, и будет очень хорошо, — сказал Дандыкин.

Военный эксперт отметил, зенитные артиллерийские комплексы не такие дорогие в отличие от ракетных. Более того, как подчеркнул Дандыкин, снаряд летит быстрее любой ракеты.

Ранее «Ростех» сообщил о завершении разработки 57-мм зенитного артиллерийского комплекса 2С38 «Деривация-ПВО». Российские разработчики делают все возможное, чтобы этот комплекс как можно скорее оказался в войсках и в зоне проведения специальной военной операции.

Военные новости
Василий Дандыкин
Ростех