На Балтфлоте отработали тактику борьбы с подводными диверсантами

Учения по отработке тактики борьбы с подводными диверсантами прошли в акватории Калининградского морского канала с отрядом по противодействию диверсионным силам и средствам (ПДСС) Балтийской военно-морской базы, дислоцированной в городе Балтийске Калининградской области, сообщила флотская пресс-служба. Плановая тренировка состоялась в рамках контрольной проверки боеготовности сил флота.

"В ходе учения боевые пловцы отряда ПДСС отработали вопросы обнаружения и задержания подводных диверсантов условного противника, а также действия по обеспечению защиты кораблей, базирующихся в Военной гавани Балтийска", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в соответствии со сценарием мероприятия боевой подготовки, в пункт управления дежурных сил поступил сигнал об обнаружении в акватории канала неизвестного движущегося подводного объекта. При помощи специальной аппаратуры были установлены координаты нарушителя, направление его движения и скорость.

"На перехват цели выдвинулся быстроходный катер "Раптор" с противодиверсионной группой. В результате успешно проведенной операции условный нарушитель был задержан", - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что на Балтийском флоте более 3 тысяч военнослужащих задействованы в начавшихся контрольных проверках итогам зимнего периода обучения. Они будут проходить, экипажи кораблей флота отработают в морских полигонах различные элементы учебно-боевых задач, проведут подготовительные и зачетные учения, в ходе которых выполнят стрельбы по морским, воздушным и береговым целям, личный состав береговых соединений и воинских частей флота выполнят контрольные стрельбы из стрелкового оружия и вооружения боевых машин, а в частях морской авиации летный состав продемонстрирует способность выполнять задачи по предназначению с практическим применением авиационных средств поражения.