Чиновников заподозрили в закупке продуктов для ВСУ по завышенным ценам

Два украинских чиновника из отдела тылового обеспечения заподозрены в закупках продуктов для Вооруженных сил страны по завышенным ценам. Об этом со ссылкой на Государственное бюро расследований Украины пишут «Известия».

По версии следствия, один из подозреваемых, являясь начальником продовольственной службы в отделе обеспечения пограничного отряда в подконтрольной Киеву части Херсонской области, заключил договор на закупку круп на сумму более 360 тыс. гривен (примерно $9,2 тыс.). Цена была выше рыночной и не были предоставлены документы о качестве продукции.

Предшественник первого на этом посту также был заподозрен в закупках по завышенным ценам, но уже хлеба. Контракт на поставки был заключен на 1,3 млн гривен (около $33,3 тыс.), несмотря на то, что был сделан мониторинг цен и были более выгодные предложения, утверждает бюро.

«Сотрудники ГБР при содействии СБУ сообщили о подозрении двум руководителям продовольственной службы отдела тылового обеспечения», - заявили в пресс-службе.

Ранее западные издания опубликовали информацию о том, что в результате совместной проверки Службы безопасности Украины и Генпрокуратуры была выявлена попытка закупить артиллерийские снаряды по завышенным ценам. В итоге один чиновник был арестован, а остальные фигуранты дела сняты с должностей.

При этом Счетная палата Украины подтвердила данные о хищениях в Минобороны страны в период, когда его возглавлял Алексей Резников. По информации украинских СМИ, аудиторы пришли к выводу, что министерство непродуктивно использовало бюджетные средства на сумму до 7,43 миллиарда гривен (более $203 млн). Основные махинации были связаны с едой, которая закупалась в среднем на треть дороже рыночных цен.