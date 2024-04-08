Робот-сапер «Сталкер» испытают под Авдеевкой

Тяжелый робототехнический комплекс разминирования «Сталкер» начал испытания в зоне специальной военной операции под Авдеевкой. Об этом представитель завода-изготовителя машины «ДСТ-Урал» рассказал РИА Новости.

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«Данный комплекс разработан для очистки местности от взрывоопасных предметов, для проведения гуманитарного разминирования, предназначен для работы на всех типах полей. В нашей стране, к сожалению, нет аналогичных образцов. Есть только импортные машины. Отличает его цена и то, что произведен в России. Данный образец — опытный, который прибыл на испытания. Масса машины 27 тонн с рабочим органом — это вращающийся бойковый трал», — сказал он.

Робот-сапер получил двигатель ЕМЗ мощностью 540 лошадиных сил. Максимальная транспортная скорость машины составляет десять километров в час, а при тралении «Сталкер» двигается со скоростью один-пять километров в час. Оператор управляет машиной при помощи пульта. В зоне спецоперации, где присутствуют радиопомехи, дальность канала управления составляет один километр, а на удалении от линии соприкосновения — около трех километров. Изображение с четырех камер робота выводится на командный пост.

Робот исследовал местность у одной из дорог на авдеевском направлении. В ходе траления «Сталкер» обнаружил границу смешанного минного поля. Машина выдержала взрыв противотанковой мины. При этом она потеряла только защитный кожух трала, который не влияет на ее работу.

Представитель завода отметил, что робот-сапер выполнил свою задачу и отошел на исходный рубеж. Машина проделала проход для дальнейшей работы саперов.

Ранее в апреле в «Ростехе» сообщили, что российская машина гуманитарного разминирования МГР-4 «Шмель», которая получила новый трал, сможет бороться с противопехотными фугасными минами ПФМ-1 «Лепесток».