Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили 291 беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

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Кроме того, российские военные поразили три авиационные управляемые бомбы «Hammer» производства Франции и четыре реактивных снаряда систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Утром 8 апреля начальник пресс-центра российской группировки войск «Запад» Иван Бигма сообщил ТАСС, что военнослужащие РФ при помощи дрона-камикадзе «Ланцет» уничтожили танк Т-64 ВСУ.

Также российские артиллеристы прибегли к тактике «огневой карусели», ударив по позициям украинских войск на Артемовском направлении.

В этот же день командир САУ 2С3 «Акация» артиллерийского самоходного гаубичного дивизиона с позывным «Чех» рассказал РИА Новости, что артиллеристы точным выстрелом ликвидировали украинского наводчика, который корректировал огонь по Вооруженным силам РФ на Гуляйпольском направлении.