Бронетехнику в зоне СВО защитили от дронов

Специалисты системы материально-технического обеспечения (МТО) Вооруженных сил России оснастили защитой от дронов в зоне проведения специальной военной операции более 1,3 тысячи единиц бронетехники в 2023 году. Об этом сообщили в Министерстве обороны (МО) России, передает РИА Новости.

В сообщении подчеркнули, что бронетехника получила комплекты дополнительной защиты верхней полусферы, которую атакуют дроны-камикадзе. Это существенно повысило защищенность машин.

Также наращивание производственной базы войсковых ремонтных органов позволило освоить ремонт двигателей внутреннего сгорания, бортовых коробок передач, гидромеханических трансмиссий, газотурбинных моторов и других узлов бронетехники. Специалисты МТО восстановили более 1,8 тысячи агрегатов.

В Минобороны добавили, что за 2023 год по номенклатуре органов военного управления МТО войскам передали более 40 тысяч единиц вооружения и техники, а с проведением ремонтов — более 64 тысяч.

Ранее в апреле стало известно, что российские танкисты лишили танк Т-72 уязвимой зоны возле люка механика-водителя, оснастив его козырьком с динамической защитой.