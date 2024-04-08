Украина строит оборонительную линию в 10 км от границы с Россией

Украина построила первую линию укреплений в ста километрах от Харькова и всего в 10 км от границы с Россией. Об этом сообщает в своем репортаже заместитель главного редактора немецкого издания BILD Пауль Ронцхаймер, который побывал на строительстве оборонительной линии.

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«Строители здесь в основном работают лопатами, без привлечения техники, так как находятся под постоянным огнем со стороны российских военных», – говорится в сообщении.

По его словам, ВСУ решили строить оборонительную линию именно в этом месте, так как опасаются, что российские военные могут перейти в наступление на данном участке в ближайшие недели.

Напомним, оборонная фортификационная линия Вооруженных сил Украины, которую в народе называют «оборонительной линией имени Зеленского», не в состоянии остановить реальное наступление российских военнослужащих. Об этом заявили в докладе западные эксперты.