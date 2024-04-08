Новый российский БТР получил две точки управления

Созданный на Рубцовском машиностроительном заводе новейший двухзвенный гусеничный снегоболотоходный бронетранспортер отличается высоким уровнем проходимости и защиты, в том числе противоминной.

© Холдинг "Высокоточные комплексы" (ГК Ростех) / t.me/hpweapons

У него имеется уникальная особенность - он может управляться как механиком-водителем, так и находящимся во втором звене командиром машины. Для этого конструкторы снабдили БТР комплексом видеокамер.

Этот пока еще не всем известный образец отечественной военной техники был показан в фильме, снятом программой "Военная приемка" телерадиокомпании "Звезда" к 15-летию холдинга "Высокоточные комплексы", который входит в ГК Ростех.

Ранее эта боевая машина под обозначением ДТ-БТР в виде модели демонстрировалась в подмосковном парке "Патриот" в ходе Международных военно-технических форумов "Армия".

Сообщалась, что боевая масса составляет 25000 кг. Вес буксируемого прицепа может доходить до 7000 кг. В первом звене находятся три человека, в втором - до 9 военнослужащих. Мощность двигателя - 500 л.с. Скорость - до 60 км/ч, на плаву - 6 км/ч. Машина может брать подъемы в 35 градусов, перемахнуть через ров в 2,7 м. Высота преодолеваемых вертикальных стен - не менее одного метра.

На переднем звене смонтирован дистанционно управляемый боевой модуль БМ-30-Д "Спица", который уже поступил в серийное производство.