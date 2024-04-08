Ереван откажется от восклицания «Ура!» в армии

Восклицание «Ура!» в ВС Армении, оставшееся со времен СССР, заменят восклицанием «Кецце» (в переводе с армянского «Да здравствует»). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ответ Минобороны Армении на запрос журналистов.

© Аппарат Президента Республики Армения

В Минобороны страны рассказали о переходе на новый устав в рамках общих реформ в армии. Некоторые детали документа уже известны.

В частности, когда армянские командиры будут поздравлять личный состав, солдаты в ответ должны будут крикнуть «Кецце» вместо «Ура!». При этом в уставе не планируют менять формальные ответы «Так точно» и «Никак нет» на какие-то другие.

Во многих аспектах армейских процедур - требованиях к военной дисциплине, офицерскому корпусу, тактическому обучению и организации воинского учета - ВС Армении продолжают использовать принципы и стандарты, установленные в советскую эпоху.

"А что нам остается?". Пашинян пригрозил де-юре заморозить участие Армении в ОДКБ

В Минобороны Армении подчеркнули, что перед вооруженными силами не ставят задачи по переходу на модели армий других стран.