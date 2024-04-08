Китай выступил против размещения США ракет в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Китай выступает против размещения США ракет средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) и призывает Вашингтон с уважением относиться к интересам в области безопасности других стран. Соответствующее заявление сделала на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

"Китай всегда решительно выступал против размещения США ракет средней дальности в АТР и усиления их развертывания у границ КНР с целью достижения одностороннего преимущества в военной сфере", - подчеркнула она.

Мао Нин призвала Вашингтон "искренне уважать интересы в области безопасности других государств и прекратить подрывать мир и стабильность" в АТР.

Ранее командующий сухопутными войсками Соединенных Штатов на Тихом океане генерал Чарльз Флинн заявил, что США планируют разместить ракеты средней дальности в Азии для сдерживания Китая. В соответствии с положениями Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, подписанного между СССР и США в 1987 году, Вашингтон не мог размещать ракетные пусковые установки, баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с дальностью полета от 500 до 5 500 км, однако в 2019 году США вышли из этого соглашения.