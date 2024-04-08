Греция может передать Украине 32 истребителя F-16, сообщает информационный портал newsbreak.gr. Российская газета

Как отмечает издание, для покрытия расходов на реформирование Военно-воздушных сил (ВВС) Греции по плану «Повестка дня 2030», Афины говорят продажу 108 истребителей, подлежащих выводу из эксплуатации. «Совсем другое дело — 32 [самолета] F-16C/-D Block 30, передача которых Украине считается практически несомненной. За время службы истребители этого типа прошли две структурные модернизации и на данный момент в среднем израсходовали около 60 процентов предельного срока службы», — пишет портал. Lenta.ru

Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что истребители F-16 не способны стать для Украины «серебряной пулей» против России. Газета.Ru