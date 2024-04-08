СМИ: оборонные предприятия Европы столкнулись с нехваткой нитроцеллюлозы

Европейская оборонная промышленность столкнулась с острой нехваткой нитроцеллюлозы, необходимой для производства боеприпасов. Об этом сообщает издание Financial Times со ссылкой на менеджера из оборонной сферы Европы.

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Нитроцеллюлоза широко применяется при производстве взрывчатки, пороха и твердого ракетного топлива. По словам источника, сейчас на европейском рынке она в дефиците, что приводит к сложностям внутри отрасли.

Ранее гендиректор оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер заявлял, что предприятия Европы получают свыше 70% хлопковой целлюлозы из Китая. Она используется для производства нитроцеллюлозы. Тем не менее, Пекин может прекратить поставки, сославшись на геополитические причины, подчеркнул он.

В BAE Systems, поставляющей боеприпасы для вооруженных сил Великобритании, заявили, что запасы сырья для производства снарядов достаточны. При этом руководство «знает о потенциальных опасениях», связанных с нехваткой нитроцеллюлозы в будущем и ведет контакты с партнерами по вопросам обеспечения дальнейших поставок.

По данным Центра международной торговли, в общей сложности на Китай приходится почти половина производства хлопкового волокна в мире. Крупнейшими импортерами этого материала являются Германия, Швеция и Бельгия.