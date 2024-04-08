Российские бойцы стали применять дробовики "Вепрь-12 "Молот" в зоне СВО

Военкор Дмитрий Астрахань сообщает в своем Telegram-канале, что в инженерные войска ВС России под Авдеевкой стали поступать ружья "Вепрь-12 "Молот". Боец группы разминирования сделал небольшой видеобзор карабина.

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Военнослужащий рассказал, что дробовик в калибре 12х76 мм оснащен складным прикладом с удобной подушечкой для щеки и удлиненным стволом, повышающим кучность и убойную силу. Магазин рассчитан на 10 патронов. Имеется у ружья и планка Пикатинни, позволяющая установить коллиматор и тепловизионный прицел.

Основанная сфера применения "Молота" в зоне СВО - это уничтожение дронов и обезвреживание мин, от ПМН-3 ПМН-4 до "Лепестков".

"Стрелял - отлично работает, отдача не сильная", - поделился впечатлениями от нового оружия сапер. Также он уточнил, что для противодействия беспилотникам бойцы работают в паре, один с противодроновой РЭБ-пушкой, другой с обычным ружьем. Пока первый удерживает коптер, второй по нему стреляет.

Гладкоствольное самозарядное ружье "Вепрь-12 "Молот" создано на основе ручного пулемета Калашникова. Предназначено для охоты, спортивных стрелковых соревнований, самообороны, а также для использования в качестве служебного оружия.