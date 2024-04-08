На Украине российские беспилотники атаковали нефтебазу

В Житомирской области Украины российские беспилотники атаковали нефтебазу. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» («РВ»).

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«Мощный удар в Новоград-Волынском: армией России уничтожена нефтебаза врага. Дроны "Герань" ударили по местам хранения ГСМ (горюче-смазочные материалы — прим. «Ленты.ру») в Житомирской области», — рассказали в «РВ».

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После атаки на объекте начался сильный пожар. По информации «РВ», рядом с местом возгорания ощущается запах горящих нефтепродуктов.