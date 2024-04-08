WSJ: бойцы ВСУ собирают неразорвавшиеся снаряды ВС РФ из-за нехватки

Нехватка боеприпасов у Вооруженных сил Украины (ВСУ) настолько остра, что украинским солдатам приходится искать неразорвавшиеся российские снаряды для производства собственных. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Сами миссии по поиску и выносу боеприпасов довольно опасны. Журналисты отмечают, что осмелившиеся на такой шаг бойцы стали ключевыми поставщиками снарядов для ряда подразделений. В публикации сравнивают эти меры с принятыми Третьим Рейхом в 1944 году для снабжения артиллерии на фоне растущих потерь и натиска союзников.

Имеющихся у ВСУ запасов слишком мало для продолжения боевых действий, считают авторы WSJ. Кроме того, использование снарядов ограничивает командование — боеприпасы стараются беречь для экстренных случаев. Подобные решения объясняются надеждой бойцов ВСУ на шанс совершить последнюю атаку, способную изменить ход боевых действий.

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Вместе с тем попытки НАТО помочь Киеву приводят лишь к недостатку снарядов в самих странах альянса, подчеркивается в статье. Причиной этому служат недостаточные объемы производства.