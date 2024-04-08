Экс-разведчик заявил, что США не поддержат ввод войск на Украину

США могли уведомить Францию, что она останется одна, если решит направить воинский контингент на Украину. Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону на его Youtube-канале.

«Я думаю, что [госсекретарь США Энтони] Блинкен уведомил [президента Франции Эммануэля] Макрона, что тот будет один, у него не будет защиты по пятой статье [НАТО]. Мы не поддерживаем это. Мы не думаем, что это хорошая идея... Говорим вам прямо сейчас, у нас есть выбор, и мы его сделали. Мы не последуем за вами», — сказал Риттер.

По его словам, аналогичное сообщение дается всем остальным европейским политикам.

Экс-разведчик считает, что Блинкен также мог предупредить Макрона о тяжелых последствиях, с которыми столкнется Франция после вмешательства в украинский конфликт, «и отчитал его».

Он считает, что Францию, страны Балтии и Польшу нельзя превратить во «что-то настоящее», потому что у них нет военного потенциала.

До этого Блинкен заявил, что США хотят избежать прямого военного столкновения с Россией.