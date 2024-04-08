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Кимаковский: в Часове Яре уничтожена группа бойцов подразделения "Азов"

Бойцы националистического подразделения "Азов" (организация запрещена в России) уничтожены на окраинах города Часов Яр. Об этом сообщил ТАСС советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский.

В ДНР сообщили об уничтожении бойцов «Азова» у Часова Яра
© Александр Максименко/РИА «Новости»

По его словам, большая часть азовцев расположилась в жилой застройке одного из микрорайонов.

"Уничтожены вместе с опорниками", — сказал Кимаковский.

МО: ивановские десантники взяли опорный пункт ВСУ на окраинах Часова Яра

Незадолго до этого издание mk.ru сообщало, что российские военные захватили контроль над поселком Богдановка к северу от города Часов Яр и уничтожили элитное подразделение украинского спецназа. Также командир САУ 2С3 "Акация" артиллерийского самоходного гаубичного дивизиона с позывным "Чех" рассказал РИА Новости, что артиллеристы точным выстрелом ликвидировали украинского наводчика, который корректировал огонь по Вооруженным силам РФ на Гуляйпольском направлении.

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