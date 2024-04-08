Десантники РФ взяли опорный пункт ВСУ на окраинах Часова Яра

В министерстве обороны Российской Федерации заявили, что десантники из штурмового батальона имени Героя России майора Виктора Омелькова ивановского соединения ВДВ из состава группировки войск "Юг" взяли украинский опорный пункт на окраинах Часова Яра. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что десантники смогли подойти к украинским позициям на БМД-2 с нескольких направлений, они под прикрытием бронетехники захватили позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ). До этого стало известно, что российские военные захватили контроль над поселком Богдановка, который находится к северу от города Часов Яр.

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Кроме того, поступила информация об уничтожении элитного подразделения спецназа Украины. Элитный отряд спецназа Вооруженных сил Украины (ВСУ) попал под удар российских планирующих бомб. Некоторые из ликвидированных бойцов ранее были награждены лично президентом страны Владимиром Зеленским. Представитель группировки "Хортица" Назар Волошин признал, что применение российских бомб угрожает стратегическим позициям вокруг Часова Яра.