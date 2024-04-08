Су-34 уничтожили командный пункт ВСУ на Южно-Донецком направлении

Экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-34 уничтожили командный пункт Вооружённых сил Украины на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

В сообщении отмечается, что удар наносился фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции.

«Получив подтверждение уничтожения цели, экипажи вернулись на аэродром вылета», — добавили в оборонном ведомстве.

Ранее сообщалось, что экипажи Су-34 нанесли по ВСУ удар бомбами, от которых нельзя укрыться в окопах или блиндажах.