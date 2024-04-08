"Грады" уничтожили РСЗО Vampire, из которой обстреливали Белгородскую область

Артиллеристы группировки прикрытия государственной границы РФ с помощью реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Град" уничтожили РСЗО Vampire, из которой несколько дней обстреливались населенные пункты Белгородской области. Как сообщили ТАСС в Минобороны РФ, вместе с машиной был уничтожен боекомплект.

"В ходе выполнения боевых задач артиллеристы также уничтожают выявленные замаскированные огневые позиции артиллерии, места хранения боеприпасов и ГСМ противника. В этот раз один из расчетов РСЗО "Град" уничтожил вместе с боекомплектом вражескую РСЗО Vampire, которая обстреливала несколько дней населенные пункты Белгородской области", - говорится в сообщении.

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Уточняется, что после получения точных координат нахождения РСЗО противника расчет "Града" в кратчайшие сроки занял позицию и нанес удар по цели. Уничтожение РСЗО Vampire подтверждают кадры с тепловизора БПЛА.

"На видео вражеская машина паркуется. Видимо, укрытие. Террористы какое-то время крутятся вокруг машины. Затем отходят. В этот момент ракета точно бьет в <...> Vampire. Боекомплект детонирует. Кадры объективного контроля, получаемые с БПЛА в режиме реального времени, позволяют убедиться в уничтожении цели", - добавили в военном ведомстве.