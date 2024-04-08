В Польше испугались новых российских бомб

Планирующие авиабомбы ВС России отличаются не только массовостью, но и большими возможностями для постоянной модернизации. Об этом сообщил журналист польского издания Interia Марчин Яблоньский.

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— Это относительно дешевое и простое в изготовлении решение, поэтому российская армия может буквально засыпать модернизированными ФАБами позиции ВСУ. При этом конструкция модулей УМПК является перспективной — в РФ могут постоянно развивать данный проект, — написал он.

Среди направлений модернизации планирующих авиабомб обозреватель назвал улучшение аэродинамики, повышение дальности полета и адаптацию модуля УМПК для применения с боеприпасами массой три тысячи килограммов.

— Российские модули УМП указывают на способность русских успешно адаптировать свое вооружение к условиям конфликта, — высказался журналист.

ВКС РФ активно применяют авиабомбы, которые оснащены универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), в зоне спецоперации.

Российские истребители-бомбардировщики Су-34 нанесли удар по командному пункту и живой силе Вооруженных сил Украины на Южно-Донецком направлении. Об этом 18 марта сообщили в Минобороны России. Удар был нанесен авиационными бомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции, который делает эти боеприпасы управляемыми и высокоточными, а также позволяет бить по целям противника с безопасного расстояния.