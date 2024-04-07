Стало известно о проблеме ВСУ на передовой

Вооруженным силам Украины (ВСУ) не хватает снарядов для ведения огня по российским войскам на передовой. Об сообщает Forbes.

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Как стало известно изданию, после прекращения американской помощи число снарядов, которые выпускают украинские артиллерийские батареи, сократилось с шести тысяч в день до тысячи. В то же время российские батареи продолжают выстреливать почти шесть тысяч снарядов в день.

«Испытывая нехватку боеприпасов, украинцы часто замечали российские штурмовые группы, но были бессильны перед ними», — отмечается в статье.

Американский журнал также указал, что проблема с боеприпасами стала одной из главных причин отступления ВСУ из Авдеевки.

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