В Азербайджане сообщили об обстреле пограничников со стороны Армении

Министерство обороны Азербайджана сообщило об обстреле пограничников подразделениями Армении в Лачинском районе. Сообщение опубликовано на сайте ведомства.

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«8 апреля с 23:35 до 23:45 (с 22:35 до 22:45 по московскому времени — прим. «Ленты.ру») подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенных пунктов Хознавар, Ханазах и Аравус Горисского района, с перерывами подвергали обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии», — указано в сообщении.

Ведомство указало, что подразделениями Вооруженных сил Азербайджана были приняты ответные меры.

Ранее минобороны Азербайджана обвинило Армению в обстреле Нахичеванской Автономной Республики. Под удар попали позиции азербайджанской армии в селе Шада.