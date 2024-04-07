В США рассказали о присутствии польских войск на Украине

Бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон заявил, что польские войска уже фактически находятся на Украине из-за огромного количества польских наемников в рядах украинской армии. Такое мнение он высказал в интервью на YouTube-канале Dialogue Works.

© Lenta.ru

Джонсону задали вопрос об отправке Польшей военных для помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ).

«Они уже отправили войска, я имею в виду, что у них самое большое количество наемников, воюющих на стороне Украины», — заявил американский экс-аналитик.

Джонсон считает, что это связано с ненавистью в Польше к России из-за исторических моментов.

Ранее экс-аналитик ЦРУ Джонсон заявил, что ввиду нехватки боеприпасов и личного состава вооруженных сил Украину ожидает крах на поле боя. Он уточнил, что это будет коллапс, а не постепенная капитуляция.