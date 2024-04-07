Разведка «Ахмата» обнаружила иностранных наемников на Кременском участке фронта

Разведка "Ахмата" обнаружила иностранных наемников в Серебрянском лесничестве на Кременском участке фронта в Донбассе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника главы Чеченской Республики, командира отряда спецназа Апты Алаудинова.

© Газета.Ru

"В Серебрянском лесничестве у нас фиксируются иностранные наемники", – отметил военный.

Кроме того, Алаудинов поделился догадками, что наемники могут располагаться и в Белогоровке, но конкретных доказательств этому не привел. Командир "Ахмата" подчеркнул, что для бойцов его подразделения не играет значительной роли, какой национальности противник и откуда он прибыл. Он отметил, что украинские бойцы духом намного сильнее, чем подразделения любого государства, которое входит в блок НАТО.

До этого Алаудинов заявил, что Вооруженные силы Украины подошли в район Белогоровки Луганской народной республике, но, как и прежде, несут потери.

Сообщалось, что российские войска продвинулись на трех направлениях в зоне СВО — Авдеевском, Донецком и Южно-Донецком.