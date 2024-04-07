Хуситы заявили об атаках на суда трех стран

Военный представитель хуситов Яхья Сария заявил, что йеменское движение «Ансар Аллах» проводят операции против судов трех стран: США, Великобритании и Израиля. Об этом сообщает Al Masirah.

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Сария рассказал, что хуситы провели операции против ряда американских фрегатов и британского корабля Hope Island в Красном море, а также против двух израильских кораблей, которые направлялись в порты Палестины: MSC Grace F в Индийском океане и MSC Gina в Аравийском море.