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Хуситы заявили об атаках на суда трех стран

Военный представитель хуситов Яхья Сария заявил, что йеменское движение «Ансар Аллах» проводят операции против судов трех стран: США, Великобритании и Израиля. Об этом сообщает Al Masirah.

Хуситы заявили об атаках на суда трех стран
© Lenta.ru

Сария рассказал, что хуситы провели операции против ряда американских фрегатов и британского корабля Hope Island в Красном море, а также против двух израильских кораблей, которые направлялись в порты Палестины: MSC Grace F в Индийском океане и MSC Gina в Аравийском море.

«Вооруженные силы Йемена отмечают, что операция была проведена с использованием ряда баллистических и крылатых ракет, и она успешно достигла своих целей», — говорится в заявлении.
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