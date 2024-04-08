Греция может передать Украине более 30 истребителей F-16

Греция продаст 108 снятых с вооружения старых истребителей, из них 32 F-16C/-D Block 30 могут быть переданы Украине. Об этом сообщает греческий информационный портал Newsbreak.

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К 2030 году Греция планирует провести масштабную реформу и заменить старые истребители на 200 машин 4-го и 5-го поколения, приводит портал слова министра национальной обороны Николаоса Дендиаса.

Для достижения этой цели Греция продаст 108 истребителей, которые будут сняты с вооружения. По предварительной оценки страна получить от €2 до €2,5 млрд. При этом шансы на продажу истребителей 3-го поколения F-4E «практически равны нулю».