Российская авиация уничтожила склад ВСУ с техникой НАТО

Российская авиация и артиллерия уничтожили склад Вооруженных сил Украины, в котором находились безэкипажные катера и другое вооружение, переданное Киеву членами НАТО, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ. По данным военного ведомства, также в 107 районах были поражены скопления живой силы и военной техники армии противника.

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Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожен склад с переданными Украине странами НАТО безэкипажными катерами, две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300, радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, — говорится в сообщении.

В Минобороны добавили, что в течение суток силами ПВО были сбиты 293 беспилотника ВСУ. Также российским военнослужащим удалось ликвидировать четыре реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и «Ураган».

Ранее в МО РФ сообщили, что мотострелки группировки войск «Днепр» отразили атаку безэкипажного катера Вооруженных сил Украины у морского побережья на Кинбурнской косе в Херсонской области. Российские военные использовали стрелковое вооружение, гранатомет и спаренную зенитную установку.